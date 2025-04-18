Гель-змазка Дурекс морозне поколювання (Gel-lubricant Durex play tingle)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 172 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE ЗІ СВІЖИМ ЕФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКОЛЮВАННЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -33,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE ЗІ СВІЖИМ ЕФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКОЛЮВАННЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -33,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE ЗІ СВІЖИМ ЕФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКОЛЮВАННЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -33,40 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE ЗІ СВІЖИМ ЕФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКОЛЮВАННЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
214,20
Економія при броні: -6,43 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE ЗІ СВІЖИМ ЕФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКОЛЮВАННЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -33,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE ЗІ СВІЖИМ ЕФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКОЛЮВАННЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -33,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE ЗІ СВІЖИМ ЕФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКОЛЮВАННЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -33,40 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE ЗІ СВІЖИМ ЕФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКОЛЮВАННЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
208,74
Економія при броні: -6,26 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE ЗІ СВІЖИМ ЕФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКОЛЮВАННЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -33,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE ЗІ СВІЖИМ ЕФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКОЛЮВАННЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -33,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE ЗІ СВІЖИМ ЕФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКОЛЮВАННЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -33,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
2.1 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE ЗІ СВІЖИМ ЕФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКОЛЮВАННЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -33,40 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE ЗІ СВІЖИМ ЕФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКОЛЮВАННЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
208,65
Економія при броні: -6,26 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE ЗІ СВІЖИМ ЕФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКОЛЮВАННЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
198,63
Економія при броні: -5,96 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
2.4 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE ЗІ СВІЖИМ ЕФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКОЛЮВАННЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -33,40 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE ЗІ СВІЖИМ ЕФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКОЛЮВАННЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
209,40
Економія при броні: -6,28 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
2.5 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE ЗІ СВІЖИМ ЕФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКОЛЮВАННЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -33,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE ЗІ СВІЖИМ ЕФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКОЛЮВАННЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -33,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE ЗІ СВІЖИМ ЕФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКОЛЮВАННЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -33,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
3.6 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE ЗІ СВІЖИМ ЕФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКОЛЮВАННЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -33,40 грн