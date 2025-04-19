Гель-змазка Дурекс плей вері чері (Durex play very cherry)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY VERY CHERRY З СОЛОДКИМ АРОМАТОМ ВИШНІ 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
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Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY VERY CHERRY З СОЛОДКИМ АРОМАТОМ ВИШНІ 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
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Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
203,00
Економія при броні: -30,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
4.4 км
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Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Мед-сервіс
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Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
4.4 км
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Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Мед-сервіс
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Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
4.5 км
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Мед-сервіс
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Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
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Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
5.0 км
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Мед-сервіс
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Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
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Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
5.2 км
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Мед-сервіс
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Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
5.6 км
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Зачиняється о 20:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
5.9 км
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Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
6.0 км
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Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
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Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
6.1 км
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
6.4 км
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Мед-сервіс
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Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
6.6 км
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Мед-сервіс
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Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
6.7 км
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Мед-сервіс
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Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
6.7 км
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Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
6.8 км
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Reckitt Benckiser Healthcare International Limited