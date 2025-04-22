Гель-змазка Дурекс плей вері чері (Durex play very cherry)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Чернігів
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY VERY CHERRY З СОЛОДКИМ АРОМАТОМ ВИШНІ 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY VERY CHERRY З СОЛОДКИМ АРОМАТОМ ВИШНІ 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY VERY CHERRY З СОЛОДКИМ АРОМАТОМ ВИШНІ 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY VERY CHERRY З СОЛОДКИМ АРОМАТОМ ВИШНІ 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY VERY CHERRY З СОЛОДКИМ АРОМАТОМ ВИШНІ 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
3.1 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY VERY CHERRY З СОЛОДКИМ АРОМАТОМ ВИШНІ 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Чернігів, вул. Пухова, 142
3.8 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY VERY CHERRY З СОЛОДКИМ АРОМАТОМ ВИШНІ 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
В містах поряд
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Славутич, кв-л Поліський, 3
36.8 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY VERY CHERRY З СОЛОДКИМ АРОМАТОМ ВИШНІ 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Славутич, пл. Привокзальна, 7
37.2 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY VERY CHERRY З СОЛОДКИМ АРОМАТОМ ВИШНІ 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 107-А
66.8 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY VERY CHERRY З СОЛОДКИМ АРОМАТОМ ВИШНІ 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Зазим'я, вул. Лісова, 31-В
111.8 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY VERY CHERRY З СОЛОДКИМ АРОМАТОМ ВИШНІ 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Зазим'я, вул. Лісова, 55
112.5 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY VERY CHERRY З СОЛОДКИМ АРОМАТОМ ВИШНІ 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
113.4 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY VERY CHERRY З СОЛОДКИМ АРОМАТОМ ВИШНІ 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Бровари, вул. Симоненка Василя, 107-А
113.9 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY VERY CHERRY З СОЛОДКИМ АРОМАТОМ ВИШНІ 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY VERY CHERRY З СОЛОДКИМ АРОМАТОМ ВИШНІ 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
191,00
Економія при броні: -17,00 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Бровари, вул. Київська, 243
114.7 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY VERY CHERRY З СОЛОДКИМ АРОМАТОМ ВИШНІ 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Бровари, вул. Олімпійська, 4
114.7 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY VERY CHERRY З СОЛОДКИМ АРОМАТОМ ВИШНІ 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Бровари, вул. Героїв України, 14
115.0 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY VERY CHERRY З СОЛОДКИМ АРОМАТОМ ВИШНІ 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вишгород, вул. Набережна, 2
115.5 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY VERY CHERRY З СОЛОДКИМ АРОМАТОМ ВИШНІ 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY VERY CHERRY З СОЛОДКИМ АРОМАТОМ ВИШНІ 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
191,00
Економія при броні: -60,00 грн