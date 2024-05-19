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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "СУСТАГІН"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "СУСТАГІН" 75 мл - Львів (60110) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
39,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
39,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
41,40 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (1)
35,89 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Лінкольна, 29
Всього: упаковка (1)
38,20 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (1)
36,36 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
Всього: упаковка (1)
34,50 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Всього: упаковка (2)
46,00 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 42
Всього: упаковка (1)
41,80 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 103
Всього: упаковка (1)
43,33 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Грушевського Михайла, 4
Всього: упаковка (2)
36,36 грн
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Самбір, вул. Лемківська, 28/1
Всього: упаковка (1)
39,38 грн
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Самбір, вул. Валова, 18-В
Всього: упаковка (1)
39,38 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 10
Всього: упаковка (1)
39,38 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
39,38 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, бульв. Шевченка Тараса, 11
Всього: упаковка (1)
36,36 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Горбачевського, 50
Всього: упаковка (1)
39,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Ковельська, 51
Всього: упаковка (1)
39,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 147
Всього: упаковка (1)
36,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 15
Всього: упаковка (2)
36,36 грн