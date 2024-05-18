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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "СУСТАГІН"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "СУСТАГІН" 75 мл - Харків (60110) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (2)
42,23
Економія: -4,49 грн
37,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Всього: упаковка (2)
36,36 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: упаковка (1)
39,38 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Пісочин, вул. Квартальна, 14
Всього: упаковка (3)
36,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Люботин, пл. Соборна, 1-В
Всього: упаковка (1)
34,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (2)
44,21
Економія: -3,63 грн
40,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 2
Всього: упаковка (1)
39,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Андріївка, вул. Центральна, 4
Всього: упаковка (1)
39,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Первомайський, м-н 4-й, 5
Всього: упаковка (1)
41,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Красноград, вул. Полтавська, 92
Всього: упаковка (1)
37,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 42/2
Всього: упаковка (1)
39,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Охтирка, пл. Успенська, 3
Всього: упаковка (1)
39,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Перещепине, вул. Шевченка Тараса, 25
Всього: упаковка (2)
38,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Котляревського, 11
Всього: упаковка (1)
39,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
Всього: упаковка (1)
46,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Суми, вул. Харківська, 32
Всього: упаковка (1)
38,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, просп. Свободи, 32
Всього: упаковка (1)
42,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
36,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Суми, вул. 1-а Набережна Річки Стрілки, 10
Всього: упаковка (2)
36,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Суми, вул. Шевченка, 17
Всього: упаковка (2)
36,36 грн