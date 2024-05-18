БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "СУСТАГІН" 75 мл - Харків (60110) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
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Харків, вул. 23-го Серпня, 43
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Харків, вул. Золочівська, 27
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Пісочин, вул. Квартальна, 14
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Люботин, пл. Соборна, 1-В
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Чугуїв, вул. Торгова, 1
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Чугуїв, вул. Торгова, 2
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Андріївка, вул. Центральна, 4
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Первомайський, м-н 4-й, 5
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Красноград, вул. Полтавська, 92
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Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 42/2
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Охтирка, пл. Успенська, 3
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Перещепине, вул. Шевченка Тараса, 25
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Полтава, вул. Котляревського, 11
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Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
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Суми, вул. Харківська, 32
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Суми, просп. Свободи, 32
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Суми, вул. Харківська, 12
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Суми, вул. 1-а Набережна Річки Стрілки, 10
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Суми, вул. Шевченка, 17