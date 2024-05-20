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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "СУСТАГІН"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "СУСТАГІН" 75 г - Запоріжжя (69441) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (6)
40,30
Економія: -2,64 грн
37,66 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
Всього: упаковка (5)
41,79
Економія: -4,10 грн
37,69 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
47,56
Економія: -6,10 грн
41,46 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 59-А
Всього: упаковка (1)
34,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
Всього: упаковка (1)
54,96
Економія: -7,67 грн
47,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Всього: упаковка (1)
43,92
Економія: -2,57 грн
41,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (3)
42,14
Економія: -4,52 грн
37,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, вул. Лиманська, 21
Всього: упаковка (2)
41,52
Економія: -3,99 грн
37,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Архангельська, 2
Всього: упаковка (1)
46,06
Економія: -8,39 грн
37,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
Всього: упаковка (2)
52,27
Економія: -5,37 грн
46,90 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 74
Всього: упаковка (1)
40,70
Економія: -3,01 грн
37,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (1)
40,94
Економія: -3,39 грн
37,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
Всього: упаковка (1)
40,71
Економія: -3,05 грн
37,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 83-А
Всього: упаковка (1)
50,65
Економія: -9,19 грн
41,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
42,78
Економія: -5,16 грн
37,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 74
Всього: упаковка (1)
44,82
Економія: -7,15 грн
37,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
Всього: упаковка (1)
40,51
Економія: -2,82 грн
37,69 грн
Медпрепарати
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 55/5
Всього: упаковка (1)
40,25
Економія: -3,00 грн
37,25 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лубни, пл. Ярмаркова, 2-А
Всього: упаковка (1)
42,59
Економія: -5,08 грн
37,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
Всього: упаковка (1)
40,77
Економія: -3,24 грн
37,53 грн