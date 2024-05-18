Всі аптеки України
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "СУСТАГІН"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "СУСТАГІН" 75 г - Харків (69441) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
42,05
Економія: -4,43 грн
37,62 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
Всього: упаковка (1)
41,34
Економія: -3,65 грн
37,69 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, просп. Ювілейний, 74
Всього: упаковка (1)
45,19
Економія: -7,52 грн
37,67 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, вул. Лиманська, 21
Всього: упаковка (2)
41,96
Економія: -4,43 грн
37,53 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
Всього: упаковка (1)
41,69
Економія: -4,16 грн
37,53 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (6)
40,96
Економія: -3,30 грн
37,66 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
Всього: упаковка (5)
40,72
Економія: -3,03 грн
37,69 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
47,65
Економія: -6,19 грн
41,46 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 59-А
Всього: упаковка (1)
34,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Всього: упаковка (1)
44,04
Економія: -2,69 грн
41,35 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (3)
41,86
Економія: -4,24 грн
37,62 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Лубни, пл. Ярмаркова, 2-А
Всього: упаковка (1)
42,37
Економія: -4,86 грн
37,51 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
Всього: упаковка (1)
55,11
Економія: -7,82 грн
47,29 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Кропивницький, вул. Архангельська, 2
Всього: упаковка (1)
45,67
Економія: -8,00 грн
37,67 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
Всього: упаковка (2)
51,52
Економія: -4,62 грн
46,90 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 74
Всього: упаковка (1)
41,94
Економія: -4,25 грн
37,69 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
Всього: упаковка (1)
41,44
Економія: -3,78 грн
37,66 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (1)
40,97
Економія: -3,42 грн
37,55 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 5
Всього: упаковка (1)
40,45
Економія: -2,54 грн
37,91 грн
Аптека вашої сім'ї
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
Всього: упаковка (1)
36,50 грн