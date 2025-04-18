Київ
Доктор Біокон спрей Швидка допомога для втомлених ніг (Doctor Biocon spray Fast help for tired legs)

Доктор Біокон спрей Швидка допомога для втомлених ніг (Doctor Biocon spray Fast help for tired legs)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 420 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
СПРЕЙ "ШВИДКА ДОПОМОГА" ДЛЯ ВТОМЛЕНИХ НІГ "ДОКТОР БІОКОН" 100 мл №1
Біокон МНВО
63,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
СПРЕЙ "ШВИДКА ДОПОМОГА" ДЛЯ ВТОМЛЕНИХ НІГ "ДОКТОР БІОКОН" 100 мл №1
Біокон МНВО
63,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
СПРЕЙ "ШВИДКА ДОПОМОГА" ДЛЯ ВТОМЛЕНИХ НІГ "ДОКТОР БІОКОН" 100 мл №1
Біокон МНВО
42,36 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
СПРЕЙ "ШВИДКА ДОПОМОГА" ДЛЯ ВТОМЛЕНИХ НІГ "ДОКТОР БІОКОН" 100 мл №1
Біокон МНВО
55,70
Економія при броні: -2,02 грн
53,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
СПРЕЙ "ШВИДКА ДОПОМОГА" ДЛЯ ВТОМЛЕНИХ НІГ "ДОКТОР БІОКОН" 100 мл №1
Біокон МНВО
43,39 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
СПРЕЙ "ШВИДКА ДОПОМОГА" ДЛЯ ВТОМЛЕНИХ НІГ "ДОКТОР БІОКОН" 100 мл №1
Біокон МНВО
54,65 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
СПРЕЙ "ШВИДКА ДОПОМОГА" ДЛЯ ВТОМЛЕНИХ НІГ "ДОКТОР БІОКОН" 100 мл №1
Біокон МНВО
73,00
Економія при броні: -19,32 грн
53,68 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
СПРЕЙ "ШВИДКА ДОПОМОГА" ДЛЯ ВТОМЛЕНИХ НІГ "ДОКТОР БІОКОН" 100 мл №1
Біокон МНВО
52,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
СПРЕЙ "ШВИДКА ДОПОМОГА" ДЛЯ ВТОМЛЕНИХ НІГ "ДОКТОР БІОКОН" 100 мл №1
Біокон МНВО
56,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
СПРЕЙ "ШВИДКА ДОПОМОГА" ДЛЯ ВТОМЛЕНИХ НІГ "ДОКТОР БІОКОН" 100 мл №1
Біокон МНВО
56,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
СПРЕЙ "ШВИДКА ДОПОМОГА" ДЛЯ ВТОМЛЕНИХ НІГ "ДОКТОР БІОКОН" 100 мл №1
Біокон МНВО
43,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
СПРЕЙ "ШВИДКА ДОПОМОГА" ДЛЯ ВТОМЛЕНИХ НІГ "ДОКТОР БІОКОН" 100 мл №1
Біокон МНВО
57,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
СПРЕЙ "ШВИДКА ДОПОМОГА" ДЛЯ ВТОМЛЕНИХ НІГ "ДОКТОР БІОКОН" 100 мл №1
Біокон МНВО
57,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
СПРЕЙ "ШВИДКА ДОПОМОГА" ДЛЯ ВТОМЛЕНИХ НІГ "ДОКТОР БІОКОН" 100 мл №1
Біокон МНВО
42,57 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
СПРЕЙ "ШВИДКА ДОПОМОГА" ДЛЯ ВТОМЛЕНИХ НІГ "ДОКТОР БІОКОН" 100 мл №1
Біокон МНВО
41,53 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
СПРЕЙ "ШВИДКА ДОПОМОГА" ДЛЯ ВТОМЛЕНИХ НІГ "ДОКТОР БІОКОН" 100 мл №1
Біокон МНВО
64,90 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
СПРЕЙ "ШВИДКА ДОПОМОГА" ДЛЯ ВТОМЛЕНИХ НІГ "ДОКТОР БІОКОН" 100 мл №1
Біокон МНВО
46,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
СПРЕЙ "ШВИДКА ДОПОМОГА" ДЛЯ ВТОМЛЕНИХ НІГ "ДОКТОР БІОКОН" 100 мл №1
Біокон МНВО
56,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
СПРЕЙ "ШВИДКА ДОПОМОГА" ДЛЯ ВТОМЛЕНИХ НІГ "ДОКТОР БІОКОН" 100 мл №1
Біокон МНВО
57,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
СПРЕЙ "ШВИДКА ДОПОМОГА" ДЛЯ ВТОМЛЕНИХ НІГ "ДОКТОР БІОКОН" 100 мл №1
Біокон МНВО
43,39 грн
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