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АТОДЕРМ ОЛІЯ ДЛЯ ДУШУ 200 мл - Харків (645341) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
513,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
477,34
Економія: -21,34 грн
456,00 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
514,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
519,02 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
538,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
552,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
550,98 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
518,01 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
551,09 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
548,55 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
546,93 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
513,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (1)
549,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
519,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
427,49 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
546,69 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (2)
550,17 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
550,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
551,63 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (2)
545,96 грн