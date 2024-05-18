Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби для ванни та душуАТОДЕРМ ОЛІЯ ДЛЯ ДУШУЦіни в аптеках

АТОДЕРМ ОЛІЯ ДЛЯ ДУШУ 200 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (645341) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
473,88
Економія: -17,88 грн
456,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (1)
549,51 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
475,93
Економія: -19,93 грн
456,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
516,61 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
Всього: упаковка (1)
483,54
Економія: -27,54 грн
456,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
484,73
Економія: -28,73 грн
456,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (2)
480,03
Економія: -24,03 грн
456,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Столєтова, 1
Всього: упаковка (1)
428,18 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
480,67
Економія: -24,67 грн
456,00 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
481,90
Економія: -25,90 грн
456,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
Всього: упаковка (1)
427,49 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-Б
Всього: упаковка (1)
428,18 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
472,64
Економія: -16,64 грн
456,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
517,93 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
Всього: упаковка (1)
479,94
Економія: -23,94 грн
456,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10/4
Всього: упаковка (1)
550,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (1)
471,38
Економія: -26,77 грн
444,61 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
470,77
Економія: -14,77 грн
456,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (3)
476,38
Економія: -20,38 грн
456,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
470,42
Економія: -17,70 грн
452,72 грн