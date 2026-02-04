Львів
Лакалут дент крем фіксуючий для зубних протезів
Лакалут дент крем фіксуючий для зубних протезів
Львів
(адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Львів
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
4.0 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
131,50
Економія при броні:
-7,05 грн
124,45
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358-А
6.4 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
146,40
Економія при броні:
-19,10 грн
127,30
грн
Забронювати
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 18
8.3 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
131,50
Економія при броні:
-7,05 грн
124,45
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
42.0 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
156,10
Економія при броні:
-7,90 грн
148,20
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
52.6 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
131,50
Економія при броні:
-7,05 грн
124,45
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 2
62.9 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
131,50
Економія при броні:
-7,05 грн
124,45
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30-А
63.5 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
134,00
Економія при броні:
-7,18 грн
126,82
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-А
65.0 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
134,00
Економія при броні:
-7,18 грн
126,82
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Зелена, 21
65.8 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
131,50
Економія при броні:
-7,05 грн
124,45
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 10-В
69.9 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
134,00
Економія при броні:
-7,18 грн
126,82
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Трускавець, бульв. Торосевича, 5
73.1 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
131,50
Економія при броні:
-7,05 грн
124,45
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Борислав, вул. Коваліва, 46-Г
74.2 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
131,50
Економія при броні:
-7,05 грн
124,45
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 3
84.5 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
134,00
Економія при броні:
-7,18 грн
126,82
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 1
92.8 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
134,00
Економія при броні:
-7,18 грн
126,82
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Дружби, 8
98.9 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
134,00
Економія при броні:
-7,18 грн
126,82
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Локачі, вул. Степова, 8-А
109.1 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
134,00
Економія при броні:
-7,18 грн
126,82
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
113.5 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
146,40
Економія при броні:
-7,70 грн
138,70
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременець, вул. Захисників України, 51/1
123.1 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
131,50
Економія при броні:
-7,05 грн
124,45
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременець, вул. Петлюри Симона, 4-В
124.0 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
134,00
Економія при броні:
-7,18 грн
126,82
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременець, вул. Дубенська, 128
125.0 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
134,00
Економія при броні:
-7,18 грн
126,82
грн
Забронювати
