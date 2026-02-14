Харків
Про товар
Ціни
Лакалут дент крем фіксуючий для зубних протезів
Лакалут дент крем фіксуючий для зубних протезів
Харків
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 86 аптеках у Харків
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
0.2 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
162,90
Економія при броні:
-10,90 грн
152,00
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.4 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
152,20
Економія при броні:
-7,80 грн
144,40
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.5 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
152,20
Економія при броні:
-7,80 грн
144,40
грн
Забронювати
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
0.7 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
152,20
Економія при броні:
-15,40 грн
136,80
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
0.7 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
152,20
Економія при броні:
-7,80 грн
144,40
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1
0.8 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
152,20
Економія при броні:
-15,40 грн
136,80
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.3 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
152,20
Економія при броні:
-7,80 грн
144,40
грн
Забронювати
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.4 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
152,20
Економія при броні:
-7,80 грн
144,40
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.9 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
126,70
Економія при броні:
-6,52 грн
120,18
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Літературна, 5
2.0 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
152,20
Економія при броні:
-15,40 грн
136,80
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 6
2.1 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
152,20
Економія при броні:
-7,80 грн
144,40
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
2.2 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
152,20
Економія при броні:
-7,80 грн
144,40
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 38
2.3 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
152,20
Економія при броні:
-7,80 грн
144,40
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Культури, 16
2.3 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
152,20
Економія при броні:
-15,40 грн
136,80
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 1
2.4 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
152,20
Економія при броні:
-7,80 грн
144,40
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
2.6 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
152,20
Економія при броні:
-15,40 грн
136,80
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
2.8 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
152,20
Економія при броні:
-7,80 грн
144,40
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.8 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
162,90
Економія при броні:
-11,37 грн
151,53
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Москалівська, 106
2.9 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
162,40
Економія при броні:
-10,40 грн
152,00
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
2.9 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
162,90
Економія при броні:
-10,90 грн
152,00
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню