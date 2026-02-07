Дніпро
Лакалут дент крем фіксуючий для зубних протезів
Доступно в 14 аптеках у Дніпро
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Яворницького Дмитра / Воскресенська, 60/10
0.1 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
153,50
Економія при броні:
-9,58 грн
143,92
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
0.6 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
152,20
Економія при броні:
-7,80 грн
144,40
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
0.7 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
152,20
Економія при броні:
-7,80 грн
144,40
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
2.3 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
152,20
Економія при броні:
-7,80 грн
144,40
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 99
3.2 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
152,20
Економія при броні:
-7,80 грн
144,40
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 13
4.7 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
162,40
Економія при броні:
-11,83 грн
150,57
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 87-С
5.4 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
152,20
Економія при броні:
-7,80 грн
144,40
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
5.6 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
152,20
Економія при броні:
-7,80 грн
144,40
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
5.9 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
162,40
Економія при броні:
-11,83 грн
150,57
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Космічна, 27-Л
6.0 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
162,40
Економія при броні:
-8,02 грн
154,38
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 25-Б
6.2 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
152,20
Економія при броні:
-7,80 грн
144,40
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
7.8 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
152,20
Економія при броні:
-7,80 грн
144,40
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
8.5 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
152,20
Економія при броні:
-15,40 грн
136,80
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 4
9.0 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
152,20
Економія при броні:
-15,40 грн
136,80
грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Підгородне, вул. Шосейна, 35
12.3 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
152,20
Економія при броні:
-7,80 грн
144,40
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самар, вул. Гетьманська, 48-Д
25.3 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
152,20
Економія при броні:
-15,40 грн
136,80
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаївка, вул. Центральна, 48
36.9 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
152,20
Економія при броні:
-7,80 грн
144,40
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Криворізька, 78
36.9 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
152,20
Економія при броні:
-14,92 грн
137,28
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Губиниха, вул. Базарна, 22
40.8 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
152,20
Економія при броні:
-7,80 грн
144,40
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кринички, вул. Центральна, 1
44.4 км
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ФІКСУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ крем 40 мл №1
Натурварен
152,20
Економія при броні:
-7,80 грн
144,40
грн
