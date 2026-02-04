Харків
Крем-догляд для ніг пом'якшуючий живильний Доктор Біокон
Харків
(адресу не вказано)
Доступно в 171 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.3 км
КРЕМ-ДОГЛЯД ДЛЯ НІГ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ ЖИВИЛЬНИЙ "ДОКТОР БІОКОН" 75 мл №1
МНВО Біокон
60,25
Економія при броні:
-2,78 грн
57,47
грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
0.7 км
КРЕМ-ДОГЛЯД ДЛЯ НІГ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ ЖИВИЛЬНИЙ "ДОКТОР БІОКОН" 75 мл №1
МНВО Біокон
57,70
Економія при броні:
-4,02 грн
53,68
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
0.7 км
КРЕМ-ДОГЛЯД ДЛЯ НІГ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ ЖИВИЛЬНИЙ "ДОКТОР БІОКОН" 75 мл №1
МНВО Біокон
59,82
Економія при броні:
-2,35 грн
57,47
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
0.7 км
КРЕМ-ДОГЛЯД ДЛЯ НІГ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ ЖИВИЛЬНИЙ "ДОКТОР БІОКОН" 75 мл №1
МНВО Біокон
61,79
Економія при броні:
-2,19 грн
59,60
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
0.8 км
КРЕМ-ДОГЛЯД ДЛЯ НІГ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ ЖИВИЛЬНИЙ "ДОКТОР БІОКОН" 75 мл №1
МНВО Біокон
57,70
Економія при броні:
-4,02 грн
53,68
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
1.0 км
КРЕМ-ДОГЛЯД ДЛЯ НІГ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ ЖИВИЛЬНИЙ "ДОКТОР БІОКОН" 75 мл №1
МНВО Біокон
61,13
Економія при броні:
-3,82 грн
57,31
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.3 км
КРЕМ-ДОГЛЯД ДЛЯ НІГ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ ЖИВИЛЬНИЙ "ДОКТОР БІОКОН" 75 мл №1
МНВО Біокон
57,70
Економія при броні:
-4,02 грн
53,68
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
1.4 км
КРЕМ-ДОГЛЯД ДЛЯ НІГ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ ЖИВИЛЬНИЙ "ДОКТОР БІОКОН" 75 мл №1
МНВО Біокон
57,70
Економія при броні:
-4,02 грн
53,68
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.6 км
КРЕМ-ДОГЛЯД ДЛЯ НІГ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ ЖИВИЛЬНИЙ "ДОКТОР БІОКОН" 75 мл №1
МНВО Біокон
57,70
Економія при броні:
-4,02 грн
53,68
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
1.7 км
КРЕМ-ДОГЛЯД ДЛЯ НІГ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ ЖИВИЛЬНИЙ "ДОКТОР БІОКОН" 75 мл №1
МНВО Біокон
57,70
Економія при броні:
-4,02 грн
53,68
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.7 км
КРЕМ-ДОГЛЯД ДЛЯ НІГ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ ЖИВИЛЬНИЙ "ДОКТОР БІОКОН" 75 мл №1
МНВО Біокон
62,90
Економія при броні:
-3,30 грн
59,60
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.7 км
КРЕМ-ДОГЛЯД ДЛЯ НІГ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ ЖИВИЛЬНИЙ "ДОКТОР БІОКОН" 75 мл №1
МНВО Біокон
61,12
Економія при броні:
-3,65 грн
57,47
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Привокзальна, 2
1.7 км
КРЕМ-ДОГЛЯД ДЛЯ НІГ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ ЖИВИЛЬНИЙ "ДОКТОР БІОКОН" 75 мл №1
МНВО Біокон
57,70
Економія при броні:
-4,02 грн
53,68
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.7 км
КРЕМ-ДОГЛЯД ДЛЯ НІГ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ ЖИВИЛЬНИЙ "ДОКТОР БІОКОН" 75 мл №1
МНВО Біокон
57,70
Економія при броні:
-4,02 грн
53,68
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.8 км
КРЕМ-ДОГЛЯД ДЛЯ НІГ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ ЖИВИЛЬНИЙ "ДОКТОР БІОКОН" 75 мл №1
МНВО Біокон
57,70
Економія при броні:
-4,02 грн
53,68
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
1.8 км
КРЕМ-ДОГЛЯД ДЛЯ НІГ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ ЖИВИЛЬНИЙ "ДОКТОР БІОКОН" 75 мл №1
МНВО Біокон
62,57
Економія при броні:
-2,97 грн
59,60
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Москалівська, 68/114
1.9 км
КРЕМ-ДОГЛЯД ДЛЯ НІГ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ ЖИВИЛЬНИЙ "ДОКТОР БІОКОН" 75 мл №1
МНВО Біокон
57,70
Економія при броні:
-4,02 грн
53,68
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.1 км
КРЕМ-ДОГЛЯД ДЛЯ НІГ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ ЖИВИЛЬНИЙ "ДОКТОР БІОКОН" 75 мл №1
МНВО Біокон
57,70
Економія при броні:
-4,02 грн
53,68
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
2.1 км
КРЕМ-ДОГЛЯД ДЛЯ НІГ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ ЖИВИЛЬНИЙ "ДОКТОР БІОКОН" 75 мл №1
МНВО Біокон
57,70
Економія при броні:
-4,02 грн
53,68
грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.2 км
КРЕМ-ДОГЛЯД ДЛЯ НІГ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ ЖИВИЛЬНИЙ "ДОКТОР БІОКОН" 75 мл №1
МНВО Біокон
59,74
Економія при броні:
-2,43 грн
57,31
грн
