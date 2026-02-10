Чернігів
Про товар
Ціни
Крем-догляд для ніг пом'якшуючий живильний Доктор Біокон
Крем-догляд для ніг пом'якшуючий живильний Доктор Біокон
Чернігів
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 46 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
КРЕМ-ДОГЛЯД ДЛЯ НІГ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ ЖИВИЛЬНИЙ "ДОКТОР БІОКОН" 75 мл №1
МНВО Біокон
66,32
Економія при броні:
-1,99 грн
64,33
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
КРЕМ-ДОГЛЯД ДЛЯ НІГ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ ЖИВИЛЬНИЙ "ДОКТОР БІОКОН" 75 мл №1
МНВО Біокон
62,07
Економія при броні:
-2,47 грн
59,60
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
КРЕМ-ДОГЛЯД ДЛЯ НІГ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ ЖИВИЛЬНИЙ "ДОКТОР БІОКОН" 75 мл №1
МНВО Біокон
55,86
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.5 км
КРЕМ-ДОГЛЯД ДЛЯ НІГ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ ЖИВИЛЬНИЙ "ДОКТОР БІОКОН" 75 мл №1
МНВО Біокон
63,82
Економія при броні:
-4,22 грн
59,60
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.6 км
КРЕМ-ДОГЛЯД ДЛЯ НІГ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ ЖИВИЛЬНИЙ "ДОКТОР БІОКОН" 75 мл №1
МНВО Біокон
60,00
Економія при броні:
-6,32 грн
53,68
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.6 км
КРЕМ-ДОГЛЯД ДЛЯ НІГ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ ЖИВИЛЬНИЙ "ДОКТОР БІОКОН" 75 мл №1
МНВО Біокон
59,23
Економія при броні:
-2,51 грн
56,72
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Чернігів, просп. Миру, 89
0.7 км
КРЕМ-ДОГЛЯД ДЛЯ НІГ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ ЖИВИЛЬНИЙ "ДОКТОР БІОКОН" 75 мл №1
МНВО Біокон
59,68
Економія при броні:
-2,96 грн
56,72
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.7 км
КРЕМ-ДОГЛЯД ДЛЯ НІГ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ ЖИВИЛЬНИЙ "ДОКТОР БІОКОН" 75 мл №1
МНВО Біокон
60,77
Економія при броні:
-4,05 грн
56,72
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.7 км
КРЕМ-ДОГЛЯД ДЛЯ НІГ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ ЖИВИЛЬНИЙ "ДОКТОР БІОКОН" 75 мл №1
МНВО Біокон
61,50
Економія при броні:
-3,89 грн
57,61
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.7 км
КРЕМ-ДОГЛЯД ДЛЯ НІГ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ ЖИВИЛЬНИЙ "ДОКТОР БІОКОН" 75 мл №1
МНВО Біокон
55,86
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.7 км
КРЕМ-ДОГЛЯД ДЛЯ НІГ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ ЖИВИЛЬНИЙ "ДОКТОР БІОКОН" 75 мл №1
МНВО Біокон
58,81
Економія при броні:
-2,09 грн
56,72
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Чернігів, просп. Миру, 89
0.9 км
КРЕМ-ДОГЛЯД ДЛЯ НІГ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ ЖИВИЛЬНИЙ "ДОКТОР БІОКОН" 75 мл №1
МНВО Біокон
59,00
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.9 км
КРЕМ-ДОГЛЯД ДЛЯ НІГ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ ЖИВИЛЬНИЙ "ДОКТОР БІОКОН" 75 мл №1
МНВО Біокон
61,39
Економія при броні:
-3,78 грн
57,61
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
КРЕМ-ДОГЛЯД ДЛЯ НІГ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ ЖИВИЛЬНИЙ "ДОКТОР БІОКОН" 75 мл №1
МНВО Біокон
61,78
Економія при броні:
-2,18 грн
59,60
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.3 км
КРЕМ-ДОГЛЯД ДЛЯ НІГ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ ЖИВИЛЬНИЙ "ДОКТОР БІОКОН" 75 мл №1
МНВО Біокон
60,00
Економія при броні:
-3,06 грн
56,94
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.5 км
КРЕМ-ДОГЛЯД ДЛЯ НІГ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ ЖИВИЛЬНИЙ "ДОКТОР БІОКОН" 75 мл №1
МНВО Біокон
55,86
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.5 км
КРЕМ-ДОГЛЯД ДЛЯ НІГ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ ЖИВИЛЬНИЙ "ДОКТОР БІОКОН" 75 мл №1
МНВО Біокон
63,24
Економія при броні:
-3,64 грн
59,60
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.6 км
КРЕМ-ДОГЛЯД ДЛЯ НІГ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ ЖИВИЛЬНИЙ "ДОКТОР БІОКОН" 75 мл №1
МНВО Біокон
59,00
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
КРЕМ-ДОГЛЯД ДЛЯ НІГ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ ЖИВИЛЬНИЙ "ДОКТОР БІОКОН" 75 мл №1
МНВО Біокон
61,03
Економія при броні:
-3,42 грн
57,61
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.8 км
КРЕМ-ДОГЛЯД ДЛЯ НІГ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ ЖИВИЛЬНИЙ "ДОКТОР БІОКОН" 75 мл №1
МНВО Біокон
59,00
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню