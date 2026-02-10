Чернігів
Крем-догляд для ніг пом'якшуючий живильний Доктор Біокон

Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
66,32
Економія при броні: -1,99 грн
64,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
62,07
Економія при броні: -2,47 грн
59,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
55,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.5 км
63,82
Економія при броні: -4,22 грн
59,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.6 км
60,00
Економія при броні: -6,32 грн
53,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.6 км
59,23
Економія при броні: -2,51 грн
56,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Чернігів, просп. Миру, 89
0.7 км
59,68
Економія при броні: -2,96 грн
56,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.7 км
60,77
Економія при броні: -4,05 грн
56,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.7 км
61,50
Економія при броні: -3,89 грн
57,61 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.7 км
55,86 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.7 км
58,81
Економія при броні: -2,09 грн
56,72 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Чернігів, просп. Миру, 89
0.9 км
59,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.9 км
61,39
Економія при броні: -3,78 грн
57,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
61,78
Економія при броні: -2,18 грн
59,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.3 км
60,00
Економія при броні: -3,06 грн
56,94 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.5 км
55,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.5 км
63,24
Економія при броні: -3,64 грн
59,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.6 км
59,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
61,03
Економія при броні: -3,42 грн
57,61 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.8 км
59,00 грн
