Крем-гель для вмивання, що піниться Сенсі клін Гірудо дерм сенситив
Доступно в 217 аптеках у Харків
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
0.2 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ВМИВАННЯ, ЩО ПІНИТЬСЯ SENSI CLEAN серії HIRUDO DERM SENSITIVE 180 мл №1
МНВО Біокон
127,60
Економія при броні:
-24,05 грн
103,55
грн
Забронювати
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
0.2 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ВМИВАННЯ, ЩО ПІНИТЬСЯ SENSI CLEAN серії HIRUDO DERM SENSITIVE 180 мл №1
МНВО Біокон
127,60
Економія при броні:
-6,47 грн
121,13
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.3 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ВМИВАННЯ, ЩО ПІНИТЬСЯ SENSI CLEAN серії HIRUDO DERM SENSITIVE 180 мл №1
МНВО Біокон
138,50
Економія при броні:
-29,02 грн
109,48
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
0.3 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ВМИВАННЯ, ЩО ПІНИТЬСЯ SENSI CLEAN серії HIRUDO DERM SENSITIVE 180 мл №1
МНВО Біокон
127,60
Економія при броні:
-25,00 грн
102,60
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.4 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ВМИВАННЯ, ЩО ПІНИТЬСЯ SENSI CLEAN серії HIRUDO DERM SENSITIVE 180 мл №1
МНВО Біокон
127,60
Економія при броні:
-6,47 грн
121,13
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
0.4 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ВМИВАННЯ, ЩО ПІНИТЬСЯ SENSI CLEAN серії HIRUDO DERM SENSITIVE 180 мл №1
МНВО Біокон
146,80
грн
Забрати 30.01 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.6 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ВМИВАННЯ, ЩО ПІНИТЬСЯ SENSI CLEAN серії HIRUDO DERM SENSITIVE 180 мл №1
МНВО Біокон
146,80
грн
Забрати 30.01 після 19:00
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
0.7 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ВМИВАННЯ, ЩО ПІНИТЬСЯ SENSI CLEAN серії HIRUDO DERM SENSITIVE 180 мл №1
МНВО Біокон
127,60
Економія при броні:
-14,55 грн
113,05
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
0.7 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ВМИВАННЯ, ЩО ПІНИТЬСЯ SENSI CLEAN серії HIRUDO DERM SENSITIVE 180 мл №1
МНВО Біокон
138,33
Економія при броні:
-15,29 грн
123,04
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
0.7 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ВМИВАННЯ, ЩО ПІНИТЬСЯ SENSI CLEAN серії HIRUDO DERM SENSITIVE 180 мл №1
МНВО Біокон
132,22
Економія при броні:
-9,18 грн
123,04
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1
0.8 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ВМИВАННЯ, ЩО ПІНИТЬСЯ SENSI CLEAN серії HIRUDO DERM SENSITIVE 180 мл №1
МНВО Біокон
127,60
Економія при броні:
-14,55 грн
113,05
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
1.0 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ВМИВАННЯ, ЩО ПІНИТЬСЯ SENSI CLEAN серії HIRUDO DERM SENSITIVE 180 мл №1
МНВО Біокон
135,29
Економія при броні:
-9,67 грн
125,62
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 41
1.3 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ВМИВАННЯ, ЩО ПІНИТЬСЯ SENSI CLEAN серії HIRUDO DERM SENSITIVE 180 мл №1
МНВО Біокон
127,60
Економія при броні:
-6,47 грн
121,13
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.3 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ВМИВАННЯ, ЩО ПІНИТЬСЯ SENSI CLEAN серії HIRUDO DERM SENSITIVE 180 мл №1
МНВО Біокон
127,60
Економія при броні:
-6,47 грн
121,13
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.4 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ВМИВАННЯ, ЩО ПІНИТЬСЯ SENSI CLEAN серії HIRUDO DERM SENSITIVE 180 мл №1
МНВО Біокон
127,60
Економія при броні:
-6,47 грн
121,13
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
1.4 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ВМИВАННЯ, ЩО ПІНИТЬСЯ SENSI CLEAN серії HIRUDO DERM SENSITIVE 180 мл №1
МНВО Біокон
127,60
Економія при броні:
-11,22 грн
116,38
грн
Забронювати
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.6 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ВМИВАННЯ, ЩО ПІНИТЬСЯ SENSI CLEAN серії HIRUDO DERM SENSITIVE 180 мл №1
МНВО Біокон
127,60
Економія при броні:
-9,32 грн
118,28
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
1.7 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ВМИВАННЯ, ЩО ПІНИТЬСЯ SENSI CLEAN серії HIRUDO DERM SENSITIVE 180 мл №1
МНВО Біокон
127,60
Економія при броні:
-9,32 грн
118,28
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.7 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ВМИВАННЯ, ЩО ПІНИТЬСЯ SENSI CLEAN серії HIRUDO DERM SENSITIVE 180 мл №1
МНВО Біокон
139,60
Економія при броні:
-27,03 грн
112,57
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.7 км
КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ВМИВАННЯ, ЩО ПІНИТЬСЯ SENSI CLEAN серії HIRUDO DERM SENSITIVE 180 мл №1
МНВО Біокон
134,89
Економія при броні:
-25,87 грн
109,02
грн
Забронювати
