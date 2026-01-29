Кривий Ріг
Крем-бальзам для тіла Живокіст з ведмежою жовчю (Cream-balm for body Zhivokost with bear bile)
Кривий Ріг
(адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Кривий Ріг
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЖИВОКОСТ З ВЕДМЕЖОЮ ЖОВЧЮ" 75 мл №1
Еліксир
46,60
Економія при броні:
-2,42 грн
44,18
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЖИВОКОСТ З ВЕДМЕЖОЮ ЖОВЧЮ" 75 мл №1
Еліксир
46,70
Економія при броні:
-2,52 грн
44,18
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЖИВОКОСТ З ВЕДМЕЖОЮ ЖОВЧЮ" 75 мл №1
Еліксир
46,90
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЖИВОКОСТ З ВЕДМЕЖОЮ ЖОВЧЮ" 75 мл №1
Еліксир
45,00
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЖИВОКОСТ З ВЕДМЕЖОЮ ЖОВЧЮ" 75 мл №1
Еліксир
46,90
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЖИВОКОСТ З ВЕДМЕЖОЮ ЖОВЧЮ" 75 мл №1
Еліксир
46,90
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 52-Б
3.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЖИВОКОСТ З ВЕДМЕЖОЮ ЖОВЧЮ" 75 мл №1
Еліксир
46,60
Економія при броні:
-2,42 грн
44,18
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЖИВОКОСТ З ВЕДМЕЖОЮ ЖОВЧЮ" 75 мл №1
Еліксир
46,90
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 54-В
5.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЖИВОКОСТ З ВЕДМЕЖОЮ ЖОВЧЮ" 75 мл №1
Еліксир
36,20
Економія при броні:
-2,00 грн
34,20
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Химиченка Олександра, 1
6.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЖИВОКОСТ З ВЕДМЕЖОЮ ЖОВЧЮ" 75 мл №1
Еліксир
61,90
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
7.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЖИВОКОСТ З ВЕДМЕЖОЮ ЖОВЧЮ" 75 мл №1
Еліксир
46,90
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, бульв. Вороного Миколи, 7-Б
8.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЖИВОКОСТ З ВЕДМЕЖОЮ ЖОВЧЮ" 75 мл №1
Еліксир
46,50
Економія при броні:
-2,80 грн
43,70
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 15-Б
12.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЖИВОКОСТ З ВЕДМЕЖОЮ ЖОВЧЮ" 75 мл №1
Еліксир
46,60
Економія при броні:
-2,42 грн
44,18
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 27-А
12.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЖИВОКОСТ З ВЕДМЕЖОЮ ЖОВЧЮ" 75 мл №1
Еліксир
46,60
Економія при броні:
-2,42 грн
44,18
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 66-Е
13.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЖИВОКОСТ З ВЕДМЕЖОЮ ЖОВЧЮ" 75 мл №1
Еліксир
46,40
Економія при броні:
-2,70 грн
43,70
грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЖИВОКОСТ З ВЕДМЕЖОЮ ЖОВЧЮ" 75 мл №1
Еліксир
48,31
Економія при броні:
-1,94 грн
46,37
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Петлюри Симона, 1
16.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЖИВОКОСТ З ВЕДМЕЖОЮ ЖОВЧЮ" 75 мл №1
Еліксир
46,70
Економія при броні:
-2,52 грн
44,18
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 48-Б
19.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЖИВОКОСТ З ВЕДМЕЖОЮ ЖОВЧЮ" 75 мл №1
Еліксир
46,70
Економія при броні:
-2,52 грн
44,18
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гладуша Сергія, 3-А
20.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЖИВОКОСТ З ВЕДМЕЖОЮ ЖОВЧЮ" 75 мл №1
Еліксир
46,70
Економія при броні:
-2,52 грн
44,18
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЖИВОКОСТ З ВЕДМЕЖОЮ ЖОВЧЮ" 75 мл №1
Еліксир
46,90
грн
