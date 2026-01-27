Харків
Крем-бальзам для тіла Живокіст з ведмежою жовчю (Cream-balm for body Zhivokost with bear bile)
Харків
(адресу не вказано)
Доступно в 61 аптеках у Харків
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
0.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЖИВОКОСТ З ВЕДМЕЖОЮ ЖОВЧЮ" 75 мл №1
Еліксир
46,40
Економія при броні:
-2,70 грн
43,70
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
0.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЖИВОКОСТ З ВЕДМЕЖОЮ ЖОВЧЮ" 75 мл №1
Еліксир
46,10
Економія при броні:
-8,57 грн
37,53
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
0.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЖИВОКОСТ З ВЕДМЕЖОЮ ЖОВЧЮ" 75 мл №1
Еліксир
36,20
Економія при броні:
-2,00 грн
34,20
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
1.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЖИВОКОСТ З ВЕДМЕЖОЮ ЖОВЧЮ" 75 мл №1
Еліксир
46,60
Економія при броні:
-2,42 грн
44,18
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
1.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЖИВОКОСТ З ВЕДМЕЖОЮ ЖОВЧЮ" 75 мл №1
Еліксир
36,20
Економія при броні:
-2,00 грн
34,20
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЖИВОКОСТ З ВЕДМЕЖОЮ ЖОВЧЮ" 75 мл №1
Еліксир
46,60
Економія при броні:
-2,42 грн
44,18
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЖИВОКОСТ З ВЕДМЕЖОЮ ЖОВЧЮ" 75 мл №1
Еліксир
46,60
Економія при броні:
-2,42 грн
44,18
грн
Забронювати
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЖИВОКОСТ З ВЕДМЕЖОЮ ЖОВЧЮ" 75 мл №1
Еліксир
46,60
Економія при броні:
-2,42 грн
44,18
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
2.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЖИВОКОСТ З ВЕДМЕЖОЮ ЖОВЧЮ" 75 мл №1
Еліксир
36,20
Економія при броні:
-2,00 грн
34,20
грн
Забронювати
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
2.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЖИВОКОСТ З ВЕДМЕЖОЮ ЖОВЧЮ" 75 мл №1
Еліксир
46,90
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
2.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЖИВОКОСТ З ВЕДМЕЖОЮ ЖОВЧЮ" 75 мл №1
Еліксир
46,50
Економія при броні:
-2,80 грн
43,70
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
2.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЖИВОКОСТ З ВЕДМЕЖОЮ ЖОВЧЮ" 75 мл №1
Еліксир
46,60
Економія при броні:
-2,42 грн
44,18
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
2.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЖИВОКОСТ З ВЕДМЕЖОЮ ЖОВЧЮ" 75 мл №1
Еліксир
46,70
Економія при броні:
-2,52 грн
44,18
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЖИВОКОСТ З ВЕДМЕЖОЮ ЖОВЧЮ" 75 мл №1
Еліксир
46,50
Економія при броні:
-2,80 грн
43,70
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
2.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЖИВОКОСТ З ВЕДМЕЖОЮ ЖОВЧЮ" 75 мл №1
Еліксир
46,60
Економія при броні:
-2,42 грн
44,18
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Ляпунова, 7
3.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЖИВОКОСТ З ВЕДМЕЖОЮ ЖОВЧЮ" 75 мл №1
Еліксир
46,60
Економія при броні:
-2,42 грн
44,18
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
3.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЖИВОКОСТ З ВЕДМЕЖОЮ ЖОВЧЮ" 75 мл №1
Еліксир
46,50
Економія при броні:
-2,80 грн
43,70
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
3.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЖИВОКОСТ З ВЕДМЕЖОЮ ЖОВЧЮ" 75 мл №1
Еліксир
46,50
Економія при броні:
-2,80 грн
43,70
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Григорівське, 32
3.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЖИВОКОСТ З ВЕДМЕЖОЮ ЖОВЧЮ" 75 мл №1
Еліксир
46,60
Економія при броні:
-2,42 грн
44,18
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
3.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЖИВОКОСТ З ВЕДМЕЖОЮ ЖОВЧЮ" 75 мл №1
Еліксир
47,62
Економія при броні:
-2,16 грн
45,46
грн
Забронювати
