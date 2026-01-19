Київ
Крем-бальзам для тіла Живокіст з ведмежою жовчю (Cream-balm for body Zhivokost with bear bile)
Дніпро
(адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Еліксир
46,90
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Еліксир
46,60
Економія при броні:
-3,85 грн
42,75
грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Еліксир
47,85
Економія при броні:
-1,63 грн
46,22
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Еліксир
46,60
Економія при броні:
-2,42 грн
44,18
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 4
3.8 км
Еліксир
46,60
Економія при броні:
-3,85 грн
42,75
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
Еліксир
46,90
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Еліксир
52,00
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
4.4 км
Еліксир
46,90
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
4.5 км
Еліксир
61,90
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
5.0 км
Еліксир
46,90
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
Еліксир
46,90
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
5.2 км
Еліксир
46,90
грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 85-К
5.4 км
Еліксир
46,60
Економія при броні:
-2,42 грн
44,18
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 7-А
5.9 км
Еліксир
46,60
Економія при броні:
-2,42 грн
44,18
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Яворницького Дмитра / Воскресенська, 60/10
6.0 км
Еліксир
44,50
Економія при броні:
-2,70 грн
41,80
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
6.1 км
Еліксир
46,90
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
6.8 км
Еліксир
61,90
грн
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ламана, 2
6.8 км
Еліксир
61,90
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 105
6.9 км
Еліксир
46,50
Економія при броні:
-2,80 грн
43,70
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ламана, 4
7.0 км
Еліксир
61,90
грн
