Крем Експрес синяк гримируючий
Харків
(адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Харків
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "EXPRESS-СИНЯК" З ГРИМИРУЮЧИМ ЕФЕКТОМ 15 г №1
Георг Біосистеми
86,20
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "EXPRESS-СИНЯК" З ГРИМИРУЮЧИМ ЕФЕКТОМ 15 г №1
Георг Біосистеми
88,91
Економія при броні:
-6,18 грн
82,73
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "EXPRESS-СИНЯК" З ГРИМИРУЮЧИМ ЕФЕКТОМ 15 г №1
Георг Біосистеми
97,19
Економія при броні:
-4,65 грн
92,54
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "EXPRESS-СИНЯК" З ГРИМИРУЮЧИМ ЕФЕКТОМ 15 г №1
Георг Біосистеми
99,40
Економія при броні:
-6,86 грн
92,54
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
6.7 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "EXPRESS-СИНЯК" З ГРИМИРУЮЧИМ ЕФЕКТОМ 15 г №1
Георг Біосистеми
86,34
Економія при броні:
-3,61 грн
82,73
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 34
7.6 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "EXPRESS-СИНЯК" З ГРИМИРУЮЧИМ ЕФЕКТОМ 15 г №1
Георг Біосистеми
90,17
Економія при броні:
-5,99 грн
84,18
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 155/93
8.1 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "EXPRESS-СИНЯК" З ГРИМИРУЮЧИМ ЕФЕКТОМ 15 г №1
Георг Біосистеми
98,68
Економія при броні:
-6,14 грн
92,54
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
8.9 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "EXPRESS-СИНЯК" З ГРИМИРУЮЧИМ ЕФЕКТОМ 15 г №1
Георг Біосистеми
88,72
Економія при броні:
-4,24 грн
84,48
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
9.0 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "EXPRESS-СИНЯК" З ГРИМИРУЮЧИМ ЕФЕКТОМ 15 г №1
Георг Біосистеми
77,00
грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
10.3 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "EXPRESS-СИНЯК" З ГРИМИРУЮЧИМ ЕФЕКТОМ 15 г №1
Георг Біосистеми
86,20
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Олександрівський, 87
10.4 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "EXPRESS-СИНЯК" З ГРИМИРУЮЧИМ ЕФЕКТОМ 15 г №1
Георг Біосистеми
85,64
Економія при броні:
-2,91 грн
82,73
грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Зміїв, вул. Лиманська, 21
35.6 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "EXPRESS-СИНЯК" З ГРИМИРУЮЧИМ ЕФЕКТОМ 15 г №1
Георг Біосистеми
98,66
Економія при броні:
-6,12 грн
92,54
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
35.9 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "EXPRESS-СИНЯК" З ГРИМИРУЮЧИМ ЕФЕКТОМ 15 г №1
Георг Біосистеми
96,19
Економія при броні:
-3,65 грн
92,54
грн
Економ аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
36.7 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "EXPRESS-СИНЯК" З ГРИМИРУЮЧИМ ЕФЕКТОМ 15 г №1
Георг Біосистеми
86,20
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Богодухів, пл. Незалежності, 18
55.0 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "EXPRESS-СИНЯК" З ГРИМИРУЮЧИМ ЕФЕКТОМ 15 г №1
Георг Біосистеми
98,78
Економія при броні:
-6,24 грн
92,54
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
128.1 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "EXPRESS-СИНЯК" З ГРИМИРУЮЧИМ ЕФЕКТОМ 15 г №1
Георг Біосистеми
86,20
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
129.4 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "EXPRESS-СИНЯК" З ГРИМИРУЮЧИМ ЕФЕКТОМ 15 г №1
Георг Біосистеми
85,81
Економія при броні:
-3,22 грн
82,59
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 21
129.7 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "EXPRESS-СИНЯК" З ГРИМИРУЮЧИМ ЕФЕКТОМ 15 г №1
Георг Біосистеми
88,45
Економія при броні:
-3,97 грн
84,48
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 29
130.2 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "EXPRESS-СИНЯК" З ГРИМИРУЮЧИМ ЕФЕКТОМ 15 г №1
Георг Біосистеми
99,48
Економія при броні:
-6,94 грн
92,54
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
130.4 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "EXPRESS-СИНЯК" З ГРИМИРУЮЧИМ ЕФЕКТОМ 15 г №1
Георг Біосистеми
88,99
Економія при броні:
-4,51 грн
84,48
грн
