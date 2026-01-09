Київ
Крем максимальная защита для особо чувствительных участков лица

Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 177 аптеках у Кривий Ріг
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Святогеоргіївська, 23
0.3 км
КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50 25 мл №1
МНВО Біокон
98,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50 25 мл №1
МНВО Біокон
136,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50 25 мл №1
МНВО Біокон
125,93
Економія при броні: -7,52 грн
118,41 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50 25 мл №1
МНВО Біокон
123,80
Економія при броні: -6,19 грн
117,61 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 42-А
0.6 км
КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50 25 мл №1
МНВО Біокон
98,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50 25 мл №1
МНВО Біокон
124,11
Економія при броні: -5,70 грн
118,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50 25 мл №1
МНВО Біокон
125,57
Економія при броні: -7,16 грн
118,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50 25 мл №1
МНВО Біокон
124,72
Економія при броні: -6,31 грн
118,41 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50 25 мл №1
МНВО Біокон
123,80
Економія при броні: -6,19 грн
117,61 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50 25 мл №1
МНВО Біокон
123,78
Економія при броні: -5,37 грн
118,41 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50 25 мл №1
МНВО Біокон
123,80
Економія при броні: -6,19 грн
117,61 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50 25 мл №1
МНВО Біокон
136,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50 25 мл №1
МНВО Біокон
123,80
Економія при броні: -6,19 грн
117,61 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50 25 мл №1
МНВО Біокон
114,99 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дудаєва Джохара, 8
1.0 км
КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50 25 мл №1
МНВО Біокон
98,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50 25 мл №1
МНВО Біокон
136,90 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 26
1.1 км
КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50 25 мл №1
МНВО Біокон
98,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50 25 мл №1
МНВО Біокон
116,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50 25 мл №1
МНВО Біокон
126,45
Економія при броні: -8,04 грн
118,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50 25 мл №1
МНВО Біокон
124,20
Економія при броні: -5,79 грн
118,41 грн
