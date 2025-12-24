Київ
Крем максимальная защита для особо чувствительных участков лица

Крем максимальная защита для особо чувствительных участков лица

Харків (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 330 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50 25 мл №1
МНВО Біокон
123,80
Економія при броні: -6,19 грн
117,61 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50 25 мл №1
МНВО Біокон
123,80
Економія при броні: -6,19 грн
117,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50 25 мл №1
МНВО Біокон
125,59
Економія при броні: -7,18 грн
118,41 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50 25 мл №1
МНВО Біокон
123,80
Економія при броні: -6,19 грн
117,61 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50 25 мл №1
МНВО Біокон
123,80
Економія при броні: -6,19 грн
117,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50 25 мл №1
МНВО Біокон
124,89
Економія при броні: -6,48 грн
118,41 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50 25 мл №1
МНВО Біокон
136,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50 25 мл №1
МНВО Біокон
123,80
Економія при броні: -6,19 грн
117,61 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50 25 мл №1
МНВО Біокон
123,80
Економія при броні: -6,19 грн
117,61 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50 25 мл №1
МНВО Біокон
123,80
Економія при броні: -6,19 грн
117,61 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Сумська, 6
1.1 км
КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50 25 мл №1
МНВО Біокон
98,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50 25 мл №1
МНВО Біокон
123,80
Економія при броні: -6,19 грн
117,61 грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50 25 мл №1
МНВО Біокон
98,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50 25 мл №1
МНВО Біокон
136,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50 25 мл №1
МНВО Біокон
123,80
Економія при броні: -6,19 грн
117,61 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50 25 мл №1
МНВО Біокон
123,80
Економія при броні: -6,19 грн
117,61 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50 25 мл №1
МНВО Біокон
116,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50 25 мл №1
МНВО Біокон
122,67
Економія при броні: -4,26 грн
118,41 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50 25 мл №1
МНВО Біокон
123,80
Економія при броні: -6,19 грн
117,61 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
КРЕМ "МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ОСОБЛИВО ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ SPF-50 25 мл №1
МНВО Біокон
123,80
Економія при броні: -6,19 грн
117,61 грн
ГоловнаКошикОбране