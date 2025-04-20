Капіляр крем-бальзам для судин
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
66,00
Економія при броні: -14,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
56,00
Економія при броні: -2,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
56,00
Економія при броні: -2,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
62,00
Економія при броні: -8,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
3.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
4.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
60,00
Економія при броні: -6,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
4.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
4.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
59,20
Економія при броні: -3,32 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Симчича Мирослава, 51
4.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
57,99
Економія при броні: -7,51 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
4.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
5.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
6.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
57,60
Економія при броні: -8,75 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Броньова, 17/1
6.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
58,95
Економія при броні: -5,05 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
60,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
8.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
73,82
Економія при броні: -9,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
8.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 13-Б
8.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
59,09
Економія при броні: -3,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
8.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
58,33
Економія при броні: -2,52 грн