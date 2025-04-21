Капіляр крем-бальзам для судин
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Вінниця
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
1.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
5.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 106
6.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 13-А
73.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Житомирська, 38
74.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 51
101.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
57,82
Економія при броні: -6,91 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
111.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 103
112.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Качинського Леха, 5/1
113.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
58,19
Економія при броні: -2,41 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Театральна, 5
113.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
59,55
Економія при броні: -3,76 грн
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Тернопільська, 34-А
113.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
114.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
58,45
Економія при броні: -2,65 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 16
114.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Житомир, вул. Хлібна, 16
114.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
57,64
Економія при броні: -1,93 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, пл. Перемоги, 10
114.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Житомир, вул. Київська, 62
114.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
122.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
58,60
Економія при броні: -9,48 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, шосе Сквирське, 224
130.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
131.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир