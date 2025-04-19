Капіляр крем-бальзам для судин
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Львів
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
73,58
Економія при броні: -3,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Моршинська, 2
1.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Окуневського, 3
2.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
2.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
57,90
Економія при броні: -2,20 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
3.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
3.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
58,28
Економія при броні: -2,51 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Зелена, 147
4.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
5.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
6.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
6.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
В містах поряд
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 36
42.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 21
65.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
65.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Сокаль, вул. Шептицького, 51
73.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
111.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Крайковського, 3/1
112.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28
113.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир