Капіляр крем-бальзам для судин
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Харків
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
58,92
Економія при броні: -3,18 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Нескорених, 17
7.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
7.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
8.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
8.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
74,05
Економія при броні: -3,57 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
9.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
9.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
10.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
3.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Малої Любові, 47
4.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Астарта
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
4.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 178
5.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 108
6.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Аптека твого міста
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нескорених, 26-В
7.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Класна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, шосе Салтівське, 248
7.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Класна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
7.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
8.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Класна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
10.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3-А
10.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир