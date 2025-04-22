Капіляр крем-бальзам для судин
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Чернігів
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
3.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
В містах поряд
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славутич, кв-л Поліський, 3
36.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Славутич, пл. Привокзальна, 7
37.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 107-А
66.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
113.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Бровари, бульв. Незалежності, 6
114.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 14
115.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-А
116.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
118.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
75,50
Економія при броні: -19,53 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
119.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
59,30
Економія при броні: -3,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лаврухіна, 3
119.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир
59,55
Економія при броні: -9,13 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Північна, 46
121.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПІЛЯР" 75 мл №1
Еліксир