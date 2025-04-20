Гель-змазка Дурекс плей солодка полуниця
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках у Запоріжжя
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -38,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -38,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -38,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -38,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -38,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -38,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
3.9 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
4.4 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 24
4.5 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -38,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
4.9 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
4.9 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -38,10 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Святого Миколая / Поштова, 6/25
5.0 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -38,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
5.4 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
6.6 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -38,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
7.9 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -38,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
8.0 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.1 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited