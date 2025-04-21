Гель-змазка Дурекс плей солодка полуниця
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках у Вінниця
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -32,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -32,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -32,40 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -32,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -32,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -32,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -32,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -32,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -32,40 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -32,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -32,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -32,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -32,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 7-А
1.6 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -32,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 36
1.7 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -32,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -32,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
1.9 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -32,40 грн