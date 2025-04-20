Гель-змазка Дурекс плей солодка полуниця
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -39,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -39,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -39,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -39,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -39,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.1 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -39,70 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 10
2.7 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -39,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -39,70 грн
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -39,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.1 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -39,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 54
3.4 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -39,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 11
3.5 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -39,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -39,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 30
4.4 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -39,70 грн