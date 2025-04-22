Гель-змазка Дурекс плей солодка полуниця
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -34,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -34,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -34,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -34,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -34,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -34,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -34,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -34,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -34,90 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -34,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -34,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -34,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Чернігів, вул. Шевченка, 51
1.8 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -34,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -34,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Чернігів, вул. Тероборони, 4
2.3 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -34,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 161
2.5 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -34,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited