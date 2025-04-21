Гель-змазка Дурекс плей масаж 2 в 1 сеншуал
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY MASSAGE 2 IN 1 SENSUAL 200 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
369,36
Економія при броні: -124,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY MASSAGE 2 IN 1 SENSUAL 200 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
367,46
Економія при броні: -123,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY MASSAGE 2 IN 1 SENSUAL 200 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
378,53
Економія при броні: -125,07 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY MASSAGE 2 IN 1 SENSUAL 200 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
384,98
Економія при броні: -125,88 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY MASSAGE 2 IN 1 SENSUAL 200 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
367,92
Економія при броні: -97,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY MASSAGE 2 IN 1 SENSUAL 200 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
366,02
Економія при броні: -96,08 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY MASSAGE 2 IN 1 SENSUAL 200 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
366,55
Економія при броні: -122,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY MASSAGE 2 IN 1 SENSUAL 200 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
371,87
Економія при броні: -128,16 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY MASSAGE 2 IN 1 SENSUAL 200 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
374,52
Економія при броні: -130,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY MASSAGE 2 IN 1 SENSUAL 200 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
367,99
Економія при броні: -46,07 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY MASSAGE 2 IN 1 SENSUAL 200 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
382,89
Економія при броні: -130,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY MASSAGE 2 IN 1 SENSUAL 200 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
369,46
Економія при броні: -125,75 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
1.9 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY MASSAGE 2 IN 1 SENSUAL 200 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY MASSAGE 2 IN 1 SENSUAL 200 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
368,55
Економія при броні: -61,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 6
2.9 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY MASSAGE 2 IN 1 SENSUAL 200 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
372,05
Економія при броні: -128,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 37
3.3 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY MASSAGE 2 IN 1 SENSUAL 200 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
368,27
Економія при броні: -124,56 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY MASSAGE 2 IN 1 SENSUAL 200 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
371,80
Економія при броні: -128,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
3.8 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY MASSAGE 2 IN 1 SENSUAL 200 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
371,24
Економія при броні: -127,53 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
3.8 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY MASSAGE 2 IN 1 SENSUAL 200 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
364,36
Економія при броні: -53,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Вінниця, вул. Пирогова, 94-А
4.4 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY MASSAGE 2 IN 1 SENSUAL 200 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
364,32
Економія при броні: -86,55 грн