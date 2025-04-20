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Зубна щітка Орал В про-експерт антибактеріальна (Toothbrush Oral B pro-expert antibacterial)
Зубна щітка Орал В про-експерт антибактеріальна (Toothbrush Oral B pro-expert antibacterial)
Запоріжжя
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Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Марганець, вул. Київська, 147
44.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
83,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
70.1 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
90,90
грн
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Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 1-Г
85.1 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
90,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 59-А
94.4 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
113,20
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
126.6 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
90,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
129.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
83,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
130.1 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
83,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
131.1 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
113,20
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
131.4 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
90,70
грн
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Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
133.2 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
113,20
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, вул. Гірняків, 25
171.1 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
83,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 6/13
230.0 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
101,80
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
262.0 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
90,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 76-Б
305.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
90,90
грн
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Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Київська, 119
415.3 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
90,90
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
435.4 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
145,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
491.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
101,80
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Зелена, 147
840.8 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
145,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 11
841.3 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
113,20
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Свалява, вул. Головна, 76/15
905.1 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
113,20
грн
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