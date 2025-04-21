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Зубна щітка Орал В про-експерт антибактеріальна (Toothbrush Oral B pro-expert antibacterial)
Зубна щітка Орал В про-експерт антибактеріальна (Toothbrush Oral B pro-expert antibacterial)
Вінниця
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Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Обухів, вул. Київська, 119
184.6 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
83,60
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
192.0 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
145,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 76-Б
260.8 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
90,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 6/13
284.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
101,80
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
318.4 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
93,70
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Зелена, 147
326.3 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
145,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 11
347.8 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
113,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
372.2 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
83,60
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, вул. Гірняків, 25
375.2 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
77,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
389.4 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
104,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
389.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
77,20
грн
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Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
389.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
104,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
390.4 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
83,40
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
390.4 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
77,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
391.6 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
83,60
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Головна, 76/15
409.8 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
104,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 59-А
448.4 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
104,20
грн
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Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 06:30
Кам'янське, просп. Свободи, 1-Г
454.6 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
83,60
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
484.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
83,60
грн
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Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 147
488.1 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
83,90
грн
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