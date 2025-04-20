Зубна щітка Орал В про-експерт антибактеріальна (Toothbrush Oral B pro-expert antibacterial)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Кривий Ріг
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
7.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
12.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
В містах поряд
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 147
99.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 6/13
108.3 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 06:30
Кам'янське, просп. Свободи, 1-Г
114.2 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 59-А
115.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, вул. Гірняків, 25
124.2 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
136.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
155.8 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 76-Б
219.3 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Обухів, вул. Київська, 119
317.3 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
340.3 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
426.0 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Зелена, 147
713.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 11
725.2 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Головна, 76/15
772.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories