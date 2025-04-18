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Зубна щітка Орал В про-експерт антибактеріальна (Toothbrush Oral B pro-expert antibacterial)
Зубна щітка Орал В про-експерт антибактеріальна (Toothbrush Oral B pro-expert antibacterial)
Харків
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Мед-сервіс
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Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
190.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
90,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 59-А
197.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
113,20
грн
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Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 1-Г
201.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
90,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, вул. Гірняків, 25
217.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
83,90
грн
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Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Марганець, вул. Київська, 147
286.3 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
83,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
299.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
90,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 76-Б
303.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
90,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
304.6 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
83,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
307.4 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
83,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
307.8 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
113,20
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
310.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
90,70
грн
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Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
314.2 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
113,20
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 6/13
336.2 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
101,80
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
387.4 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
101,80
грн
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Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Київська, 119
399.2 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
90,90
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
407.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
145,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
467.8 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
90,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 11
824.6 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
113,20
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Зелена, 147
871.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
145,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Свалява, вул. Головна, 76/15
974.0 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
113,20
грн
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