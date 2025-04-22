Зубна щітка Орал В про-експерт антибактеріальна (Toothbrush Oral B pro-expert antibacterial)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Чернігів
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
В містах поряд
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
138.6 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Київська, 119
158.3 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 76-Б
210.0 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, вул. Гірняків, 25
323.0 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 6/13
340.3 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 59-А
397.8 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 1-Г
407.1 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
419.6 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
421.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
423.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
424.6 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
427.0 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
428.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
429.1 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 11
457.8 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Марганець, вул. Київська, 147
493.0 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
518.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Зелена, 147
542.6 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Свалява, вул. Головна, 76/15
677.3 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРІАЛЬНА" 40 №1
ORAL-B Laboratories