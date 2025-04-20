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Зубна щітка Орал В про-експерт масажер (Oral-B toothbrush pro-expert massager)
Зубна щітка Орал В про-експерт масажер (Oral-B toothbrush pro-expert massager)
Кривий Ріг
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Доступно в 6 аптеках у Кривий Ріг
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT MASSAGER" 40 №1
ORAL-B Laboratories
76,10
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT MASSAGER" 40 №1
ORAL-B Laboratories
77,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
7.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT MASSAGER" 40 №1
ORAL-B Laboratories
76,10
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
12.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT MASSAGER" 40 №1
ORAL-B Laboratories
77,20
грн
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Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT MASSAGER" 40 №1
ORAL-B Laboratories
77,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Б
21.0 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT MASSAGER" 40 №1
ORAL-B Laboratories
77,20
грн
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В містах поряд
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 147
99.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT MASSAGER" 40 №1
ORAL-B Laboratories
83,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
114.2 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT MASSAGER" 40 №1
ORAL-B Laboratories
77,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 59-А
115.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT MASSAGER" 40 №1
ORAL-B Laboratories
77,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Героїв, 5-А
116.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT MASSAGER" 40 №1
ORAL-B Laboratories
77,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, вул. Гірняків, 25
124.2 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT MASSAGER" 40 №1
ORAL-B Laboratories
77,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 59
315.0 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT MASSAGER" 40 №1
ORAL-B Laboratories
76,40
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
348.1 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT MASSAGER" 40 №1
ORAL-B Laboratories
77,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Зелена, 147
713.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT MASSAGER" 40 №1
ORAL-B Laboratories
107,40
грн
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