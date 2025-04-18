Зубна нить Сплат профешинал
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 171 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
ЗУБНА НИТКА серії "SPLAT PROFESSIONAL" "SPLAT DENTALFLOSS ЗУБНА НИТКА" 30 м №1
Дельта Медікел
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ЗУБНА НИТКА серії "SPLAT PROFESSIONAL" "SPLAT DENTALFLOSS ЗУБНА НИТКА" 30 м №1
Дельта Медікел
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ЗУБНА НИТКА серії "SPLAT PROFESSIONAL" "SPLAT DENTALFLOSS ЗУБНА НИТКА" 30 м №1
Дельта Медікел
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
ЗУБНА НИТКА серії "SPLAT PROFESSIONAL" "SPLAT DENTALFLOSS ЗУБНА НИТКА" 30 м №1
Дельта Медікел
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
ЗУБНА НИТКА серії "SPLAT PROFESSIONAL" "SPLAT DENTALFLOSS ЗУБНА НИТКА" 30 м №1
Дельта Медікел
217,70
Економія при броні: -56,31 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ЗУБНА НИТКА серії "SPLAT PROFESSIONAL" "SPLAT DENTALFLOSS ЗУБНА НИТКА" 30 м №1
Дельта Медікел
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
ЗУБНА НИТКА серії "SPLAT PROFESSIONAL" "SPLAT DENTALFLOSS ЗУБНА НИТКА" 30 м №1
Дельта Медікел
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
ЗУБНА НИТКА серії "SPLAT PROFESSIONAL" "SPLAT DENTALFLOSS ЗУБНА НИТКА" 30 м №1
Дельта Медікел
219,50
Економія при броні: -58,11 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
ЗУБНА НИТКА серії "SPLAT PROFESSIONAL" "SPLAT DENTALFLOSS ЗУБНА НИТКА" 30 м №1
Дельта Медікел
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ЗУБНА НИТКА серії "SPLAT PROFESSIONAL" "SPLAT DENTALFLOSS ЗУБНА НИТКА" 30 м №1
Дельта Медікел
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
ЗУБНА НИТКА серії "SPLAT PROFESSIONAL" "SPLAT DENTALFLOSS ЗУБНА НИТКА" 30 м №1
Дельта Медікел
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
ЗУБНА НИТКА серії "SPLAT PROFESSIONAL" "SPLAT DENTALFLOSS ЗУБНА НИТКА" 30 м №1
Дельта Медікел
261,30
Економія при броні: -67,56 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
ЗУБНА НИТКА серії "SPLAT PROFESSIONAL" "SPLAT DENTALFLOSS ЗУБНА НИТКА" 30 м №1
Дельта Медікел
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1-А
3.1 км
ЗУБНА НИТКА серії "SPLAT PROFESSIONAL" "SPLAT DENTALFLOSS ЗУБНА НИТКА" 30 м №1
Дельта Медікел
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
ЗУБНА НИТКА серії "SPLAT PROFESSIONAL" "SPLAT DENTALFLOSS ЗУБНА НИТКА" 30 м №1
Дельта Медікел
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
3.1 км
ЗУБНА НИТКА серії "SPLAT PROFESSIONAL" "SPLAT DENTALFLOSS ЗУБНА НИТКА" 30 м №1
Дельта Медікел
205,50
Економія при броні: -44,11 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
3.2 км
ЗУБНА НИТКА серії "SPLAT PROFESSIONAL" "SPLAT DENTALFLOSS ЗУБНА НИТКА" 30 м №1
Дельта Медікел
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
3.6 км
ЗУБНА НИТКА серії "SPLAT PROFESSIONAL" "SPLAT DENTALFLOSS ЗУБНА НИТКА" 30 м №1
Дельта Медікел
217,70
Економія при броні: -56,31 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Маккейна Джона, 35-А
3.7 км
ЗУБНА НИТКА серії "SPLAT PROFESSIONAL" "SPLAT DENTALFLOSS ЗУБНА НИТКА" 30 м №1
Дельта Медікел
217,70
Економія при броні: -56,31 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3
3.8 км
ЗУБНА НИТКА серії "SPLAT PROFESSIONAL" "SPLAT DENTALFLOSS ЗУБНА НИТКА" 30 м №1
Дельта Медікел