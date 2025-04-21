Зубная щетка Пародонтакс

Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 96 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЗУБНА ЩІТКА №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
176,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЗУБНА ЩІТКА №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЗУБНА ЩІТКА №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
176,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЗУБНА ЩІТКА №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЗУБНА ЩІТКА №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЗУБНА ЩІТКА №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
176,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЗУБНА ЩІТКА №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
176,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЗУБНА ЩІТКА №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
176,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЗУБНА ЩІТКА №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЗУБНА ЩІТКА №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
176,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЗУБНА ЩІТКА №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЗУБНА ЩІТКА №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
176,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЗУБНА ЩІТКА №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
176,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЗУБНА ЩІТКА №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
176,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЗУБНА ЩІТКА №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
176,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЗУБНА ЩІТКА №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
176,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЗУБНА ЩІТКА №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
176,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЗУБНА ЩІТКА №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЗУБНА ЩІТКА №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
176,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЗУБНА ЩІТКА №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
176,30 грн