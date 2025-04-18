Живокіст бальзам крем

Харків (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ-БАЛЬЗАМ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ-БАЛЬЗАМ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ-БАЛЬЗАМ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ-БАЛЬЗАМ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
52,76
Економія при броні: -2,11 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ-БАЛЬЗАМ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ-БАЛЬЗАМ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ-БАЛЬЗАМ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ-БАЛЬЗАМ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ-БАЛЬЗАМ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ-БАЛЬЗАМ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Селянська, 24
4.1 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ-БАЛЬЗАМ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ-БАЛЬЗАМ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
53,41
Економія при броні: -2,76 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Холодногірська, 11
5.2 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ-БАЛЬЗАМ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 64
5.3 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ-БАЛЬЗАМ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
53,27
Економія при броні: -2,62 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 8-А
5.9 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ-БАЛЬЗАМ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ-БАЛЬЗАМ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
6.2 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ-БАЛЬЗАМ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
52,56
Економія при броні: -1,91 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Клочківська, 276-Б
6.3 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ-БАЛЬЗАМ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
6.5 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ-БАЛЬЗАМ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
6.5 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ-БАЛЬЗАМ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми