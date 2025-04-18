Доліва Нічний догляд з керамідами крем для обличчя (Doliva Night care with ceramides face cream)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 191 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "НІЧНИЙ ДОГЛЯД З КЕРАМІДАМИ" 50 мл №1
Натурварен
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "НІЧНИЙ ДОГЛЯД З КЕРАМІДАМИ" 50 мл №1
Натурварен
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "НІЧНИЙ ДОГЛЯД З КЕРАМІДАМИ" 50 мл №1
Натурварен
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "НІЧНИЙ ДОГЛЯД З КЕРАМІДАМИ" 50 мл №1
Натурварен
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "НІЧНИЙ ДОГЛЯД З КЕРАМІДАМИ" 50 мл №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "НІЧНИЙ ДОГЛЯД З КЕРАМІДАМИ" 50 мл №1
Натурварен
429,01
Економія при броні: -23,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "НІЧНИЙ ДОГЛЯД З КЕРАМІДАМИ" 50 мл №1
Натурварен
418,08
Економія при броні: -19,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "НІЧНИЙ ДОГЛЯД З КЕРАМІДАМИ" 50 мл №1
Натурварен
427,91
Економія при броні: -28,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "НІЧНИЙ ДОГЛЯД З КЕРАМІДАМИ" 50 мл №1
Натурварен
418,24
Економія при броні: -19,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "НІЧНИЙ ДОГЛЯД З КЕРАМІДАМИ" 50 мл №1
Натурварен
414,47
Економія при броні: -15,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "НІЧНИЙ ДОГЛЯД З КЕРАМІДАМИ" 50 мл №1
Натурварен
417,12
Економія при броні: -18,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "НІЧНИЙ ДОГЛЯД З КЕРАМІДАМИ" 50 мл №1
Натурварен
444,78
Економія при броні: -26,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "НІЧНИЙ ДОГЛЯД З КЕРАМІДАМИ" 50 мл №1
Натурварен
416,96
Економія при броні: -17,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "НІЧНИЙ ДОГЛЯД З КЕРАМІДАМИ" 50 мл №1
Натурварен
413,83
Економія при броні: -14,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "НІЧНИЙ ДОГЛЯД З КЕРАМІДАМИ" 50 мл №1
Натурварен
421,18
Економія при броні: -15,22 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
2.0 км
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "НІЧНИЙ ДОГЛЯД З КЕРАМІДАМИ" 50 мл №1
Натурварен
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
2.1 км
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "НІЧНИЙ ДОГЛЯД З КЕРАМІДАМИ" 50 мл №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "НІЧНИЙ ДОГЛЯД З КЕРАМІДАМИ" 50 мл №1
Натурварен
418,80
Економія при броні: -19,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "НІЧНИЙ ДОГЛЯД З КЕРАМІДАМИ" 50 мл №1
Натурварен
429,03
Економія при броні: -30,03 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "НІЧНИЙ ДОГЛЯД З КЕРАМІДАМИ" 50 мл №1
Натурварен
426,16
Економія при броні: -20,20 грн