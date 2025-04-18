Доліва Нічний догляд з керамідами крем для обличчя (Doliva Night care with ceramides face cream)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "НІЧНИЙ ДОГЛЯД З КЕРАМІДАМИ" 50 мл №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "НІЧНИЙ ДОГЛЯД З КЕРАМІДАМИ" 50 мл №1
Натурварен
436,75
Економія при броні: -18,25 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "НІЧНИЙ ДОГЛЯД З КЕРАМІДАМИ" 50 мл №1
Натурварен
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "НІЧНИЙ ДОГЛЯД З КЕРАМІДАМИ" 50 мл №1
Натурварен
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "НІЧНИЙ ДОГЛЯД З КЕРАМІДАМИ" 50 мл №1
Натурварен
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "НІЧНИЙ ДОГЛЯД З КЕРАМІДАМИ" 50 мл №1
Натурварен
419,13
Економія при броні: -20,13 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "НІЧНИЙ ДОГЛЯД З КЕРАМІДАМИ" 50 мл №1
Натурварен
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "НІЧНИЙ ДОГЛЯД З КЕРАМІДАМИ" 50 мл №1
Натурварен
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "НІЧНИЙ ДОГЛЯД З КЕРАМІДАМИ" 50 мл №1
Натурварен
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "НІЧНИЙ ДОГЛЯД З КЕРАМІДАМИ" 50 мл №1
Натурварен
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "НІЧНИЙ ДОГЛЯД З КЕРАМІДАМИ" 50 мл №1
Натурварен
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
1.9 км
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "НІЧНИЙ ДОГЛЯД З КЕРАМІДАМИ" 50 мл №1
Натурварен
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "НІЧНИЙ ДОГЛЯД З КЕРАМІДАМИ" 50 мл №1
Натурварен
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "НІЧНИЙ ДОГЛЯД З КЕРАМІДАМИ" 50 мл №1
Натурварен
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "НІЧНИЙ ДОГЛЯД З КЕРАМІДАМИ" 50 мл №1
Натурварен
416,16
Економія при броні: -17,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "НІЧНИЙ ДОГЛЯД З КЕРАМІДАМИ" 50 мл №1
Натурварен
434,54
Економія при броні: -28,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
3.1 км
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "НІЧНИЙ ДОГЛЯД З КЕРАМІДАМИ" 50 мл №1
Натурварен
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "НІЧНИЙ ДОГЛЯД З КЕРАМІДАМИ" 50 мл №1
Натурварен
432,72
Економія при броні: -26,76 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "НІЧНИЙ ДОГЛЯД З КЕРАМІДАМИ" 50 мл №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "НІЧНИЙ ДОГЛЯД З КЕРАМІДАМИ" 50 мл №1
Натурварен
421,18
Економія при броні: -15,22 грн