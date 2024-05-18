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D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "НІЧНИЙ ДОГЛЯД З КЕРАМІДАМИ" 50 мл - Харків (113321) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
316,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
334,62 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
333,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
314,99
Економія: -9,47 грн
305,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
325,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (2)
332,90 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
335,76 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
Всього: упаковка (2)
351,33 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (4)
320,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (2)
336,25 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
282,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
340,21 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
282,38
Економія: -12,06 грн
270,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (1)
319,14
Економія: -13,42 грн
305,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Всього: упаковка (1)
374,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (2)
314,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 25-А
Всього: упаковка (2)
315,71 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
281,15
Економія: -13,95 грн
267,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
297,05
Економія: -18,73 грн
278,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
285,46
Економія: -13,10 грн
272,36 грн