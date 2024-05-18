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D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ДЛЯ СУХОЇ ТА ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ 50 мл - Харків (99264) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
296,02
Економія: -8,90 грн
287,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (1)
272,62
Економія: -11,46 грн
261,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (1)
275,99
Економія: -9,59 грн
266,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
260,02
Економія: -12,90 грн
247,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (2)
303,89
Економія: -16,77 грн
287,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (1)
295,85
Економія: -8,73 грн
287,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
279,21
Економія: -17,61 грн
261,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
269,66
Економія: -12,38 грн
257,28 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
269,24
Економія: -17,00 грн
252,24 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
268,22
Економія: -9,10 грн
259,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Старицького, 16
Всього: упаковка (1)
298,81
Економія: -11,69 грн
287,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 5
Всього: упаковка (1)
300,41
Економія: -13,29 грн
287,12 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Лісопарківська, 2
Всього: упаковка (1)
302,91
Економія: -15,79 грн
287,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
Всього: упаковка (1)
301,99
Економія: -14,87 грн
287,12 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Валентинівська, 18-А
Всього: упаковка (1)
297,63
Економія: -10,51 грн
287,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (1)
275,82
Економія: -17,42 грн
258,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (2)
297,40
Економія: -10,28 грн
287,12 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
Всього: упаковка (2)
293,29
Економія: -16,68 грн
276,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, шосе Салтівське, 145
Всього: упаковка (1)
301,71
Економія: -14,59 грн
287,12 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
260,71
Економія: -7,99 грн
252,72 грн