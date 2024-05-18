AGRADO Дезодорант-антиперспірант роликовий 50 мл шипшина - Дніпро (Дніпропетровськ) (867291) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 35 аптеках
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Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, вул. Коробова, 2
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 3
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, пров. Парусний, 14-А
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 113
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, вул. Незалежності, 11
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 8
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 12-Б
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, просп. Науки, 98
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 1-Ж
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 6
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-Д