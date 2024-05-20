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AGRADO Дезодорант-антиперспірант роликовий 50 мл захист і догляд - Запоріжжя (867290) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 18-А
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 4-А
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 7-А
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (2)
99,00 грн
В інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Марганець, вул. Київська, 145
Всього: упаковка (2)
99,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новоолександрівка, вул. Гагаріна, 2-Е
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Синельникове, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (3)
99,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (2)
77,50 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 16-Б
Всього: упаковка (2)
99,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Кремінна, 9
Всього: упаковка (2)
99,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 23
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (2)
99,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Каштанова, 1-В
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Вернадського, 17
Всього: упаковка (2)
99,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Семафорна, 26
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 54
Всього: упаковка (2)
99,00 грн