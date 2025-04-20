Гель для інтимної гігієни. Бiона-форте Доктор Бiокон
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 162 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ГЕЛЬ РІДКИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "БІОНА-форте" серії "ДОКТОР БІОКОН" 270 г №1
МНВО Біокон
148,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ГЕЛЬ РІДКИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "БІОНА-форте" серії "ДОКТОР БІОКОН" 270 г №1
МНВО Біокон
135,70
Економія при броні: -27,44 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
ГЕЛЬ РІДКИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "БІОНА-форте" серії "ДОКТОР БІОКОН" 270 г №1
МНВО Біокон
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
ГЕЛЬ РІДКИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "БІОНА-форте" серії "ДОКТОР БІОКОН" 270 г №1
МНВО Біокон
148,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
ГЕЛЬ РІДКИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "БІОНА-форте" серії "ДОКТОР БІОКОН" 270 г №1
МНВО Біокон
153,99
Економія при броні: -7,65 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
ГЕЛЬ РІДКИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "БІОНА-форте" серії "ДОКТОР БІОКОН" 270 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
ГЕЛЬ РІДКИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "БІОНА-форте" серії "ДОКТОР БІОКОН" 270 г №1
МНВО Біокон
134,79
Економія при броні: -26,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
ГЕЛЬ РІДКИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "БІОНА-форте" серії "ДОКТОР БІОКОН" 270 г №1
МНВО Біокон
148,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
ГЕЛЬ РІДКИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "БІОНА-форте" серії "ДОКТОР БІОКОН" 270 г №1
МНВО Біокон
135,32
Економія при броні: -22,69 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
ГЕЛЬ РІДКИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "БІОНА-форте" серії "ДОКТОР БІОКОН" 270 г №1
МНВО Біокон
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
ГЕЛЬ РІДКИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "БІОНА-форте" серії "ДОКТОР БІОКОН" 270 г №1
МНВО Біокон
148,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
ГЕЛЬ РІДКИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "БІОНА-форте" серії "ДОКТОР БІОКОН" 270 г №1
МНВО Біокон
134,46
Економія при броні: -21,83 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
ГЕЛЬ РІДКИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "БІОНА-форте" серії "ДОКТОР БІОКОН" 270 г №1
МНВО Біокон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
ГЕЛЬ РІДКИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "БІОНА-форте" серії "ДОКТОР БІОКОН" 270 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
ГЕЛЬ РІДКИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "БІОНА-форте" серії "ДОКТОР БІОКОН" 270 г №1
МНВО Біокон
137,71
Економія при броні: -33,31 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
ГЕЛЬ РІДКИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "БІОНА-форте" серії "ДОКТОР БІОКОН" 270 г №1
МНВО Біокон
148,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
ГЕЛЬ РІДКИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "БІОНА-форте" серії "ДОКТОР БІОКОН" 270 г №1
МНВО Біокон
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
ГЕЛЬ РІДКИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "БІОНА-форте" серії "ДОКТОР БІОКОН" 270 г №1
МНВО Біокон
137,55
Економія при броні: -33,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
ГЕЛЬ РІДКИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "БІОНА-форте" серії "ДОКТОР БІОКОН" 270 г №1
МНВО Біокон
136,47
Економія при броні: -32,07 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
ГЕЛЬ РІДКИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "БІОНА-форте" серії "ДОКТОР БІОКОН" 270 г №1
МНВО Біокон
148,30 грн