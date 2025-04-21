Бодяга-бальзам з екстрактом календули
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Миколаїв
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
60,72
Економія при броні: -4,00 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
64,07
Економія при броні: -4,47 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
59,29
Економія при броні: -2,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
4.3 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
62,44
Економія при броні: -3,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Погранична, 248
4.7 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/9
4.8 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
62,49
Економія при броні: -3,78 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 17
5.4 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
62,50
Економія при броні: -3,79 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 55/5
5.8 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
62,70
Економія при броні: -3,99 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
6.7 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
9.1 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
62,39
Економія при броні: -3,68 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Примаченка Володимира, 3
58.1 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
61,51
Економія при броні: -2,80 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 139/4
58.6 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
63,11
Економія при броні: -4,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вознесенськ, вул. Героїв України, 9-А
88.2 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
60,79
Економія при броні: -2,08 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
93.0 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
93.5 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 72
99.5 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
66,60
Економія при броні: -6,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
99.9 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
63,56
Економія при броні: -3,86 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
107.6 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
107.6 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
108.3 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
62,94
Економія при броні: -4,23 грн