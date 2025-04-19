Бодяга-бальзам з екстрактом календули
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
62,82
Економія при броні: -4,11 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
59,96
Економія при броні: -3,24 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
1.0 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
60,30
Економія при броні: -3,58 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 45/47
1.3 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Гайдамацька, 9-А
1.7 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Хімічна, 5
1.9 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
66,60
Економія при броні: -5,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
3.4 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
61,06
Економія при броні: -2,35 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
3.6 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
62,04
Економія при броні: -3,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 12
3.6 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
63,08
Економія при броні: -4,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
3.8 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
61,84
Економія при броні: -3,13 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Щирецька, 36
4.2 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
4.3 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
62,13
Економія при броні: -3,42 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
5.4 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
60,86
Економія при броні: -2,15 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
6.1 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
60,94
Економія при броні: -2,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
6.7 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ" туба 50 г №1
Георг Біосистеми
61,97
Економія при броні: -3,26 грн